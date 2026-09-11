Küresel ekonomiye uzun savaş etkisi. Petrolde korkulan oldu

WTI ham petrolün varil fiyatı 103 dolar, Brent petrol ise 105 doların üzerine çıktı ve haftalık yüzde 12'den fazla artışla, Temmuz ortasından bu yana en büyük haftalık artışını kaydetme yolunda ilerliyor.

ABD ve İran arasındaki tırmanan çatışma, küresel enerji arzında uzun süreli aksamalara ilişkin endişeleri artırdı. ABD'li üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ı savaş ın Ocak 2029'da sona erecek olan görev süresinin geri kalanına kadar devam edebileceği konusunda uyardığı bildirildi.

Bu arada, İran liderlerinin artan ekonomik maliyetlere rağmen savaşa devam etmeye kararlı oldukları ve çatışmayı varoluşsal bir tehdit olarak gördükleri bildiriliyor. Ayrıca Tahran'ın füze yeteneklerini yeniden inşa etmeyi başardığını ve Washington kendi saldırılarını artırırsa ABD ve Körfez'deki varlıklara yönelik saldırıları yoğunlaştırabileceğini iddia ediyorlar.

Son iki haftadır çatışmalar yoğunlaştı; ABD İran petrol tankerlerini hedef alırken, İran da Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerine ve tankerlerine ve komşu ülkelerdeki Amerikan varlıklarına füzeler fırlattı.