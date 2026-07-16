Küresel elektronik devine patent ihlali suçlaması, ABD soruşturma açtı

ABD ticaret düzenleyicileri, Netlist'in patent ihlali iddiasıyla yaptığı şikayetin ardından, Samsung Electronics'in bellek çipleri ile bunları kullanan Google, Nvidia, Broadcom ve Super Micro Computer tarafından satılan ürünler hakkında soruşturma başlattı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kaliforniya merkezli Netlist şirketinin Samsung ve ABD birimlerini, işlemciler için verileri geçici olarak depolayan ve yapay zeka patlamasını destekleyen sunucularda kritik bir bileşen olan dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) üzerindeki patentlerini ihlal etmekle suçladığını belirtti.

Netlist, USITC'ten tartışmalı çiplerle ürünlerin ithalatını engellemesini ve şirketlerin bunları ABD'de satmayı bırakmasını emretme talebinde bulundu. Uluslararası Ticaret Komisyonu hakimi, delil niteliğinde bir duruşma yapacak ve komisyon tarafından incelenecek olan ilk kararını verecek.

USITC, soruşturmayı 45 gün içinde sonuçlandırmak için bir hedef tarih belirleyecek. ABD Ticaret Temsilcisi politika gerekçeleriyle geçersiz kılmadığı takdirde komisyonun verdiği karar derhal yürürlüğe girecek ve 60 gün sonra kesinlik kazanacak.

ŞİRKETLER ARASINDAKİ PATENT SAVAŞLARI

Bu soruşturma, şirketler arasında yüksek performanslı bellek konusunda yıllardır süren patent mücadelesinin son örneğini teşkil ediyor.

Teksas'ta bir jüri, 2024 yılında Samsung'un Netlist'e bellek ürünlerindeki veri işleme teknolojisine yönelik 118 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Bu gelişme, 2023'te benzer bir davada verilen 303 milyon dolarlık kararın ardından meydana gelmişti.

ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka hizmetlerini desteklemek için gereken veri merkezlerini kurma yarışına girmesiyle bellek yongalarına olan talep hızla arttı ve bu da Samsung, SK Hynix ve Micron gibi şirketlerin ürettiği yongaların fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Samsung, Google, Nvidia, Broadcom ve Super Micro Computer konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.