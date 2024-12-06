Küresel gıda fiyatları 19 ayın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin kasım ayında bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle Nisan 2023'ten beri görülen en yüksek seviyesine çıktı.



FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.



Buna göre endeks, kasımda önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 127,5 puana yükseldi. Böylece, endeks Nisan 2023'ten beri kaydedilen en yüksek seviyesini gördü.



FAO verileri, endeksin bir yıl öncesine göre yüzde 5,7 arttığını gösterdi.

YAĞ FİYATLARI ARTIYOR



Endekste kasımda görülen yükselişte, bitkisel yağ fiyatlarında devam eden artış etkili oldu.



Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 7,5 ve yıllık bazda yüzde 32 yükseldi.



Güneydoğu Asya'daki şiddetli yağışlar sonrası üretimde aksaklık yaşanacağına ilişkin endişelerin küresel palm yağı fiyatlarındaki yukarı yönlü baskısı, bu yükselişe yol açtı.

BUĞDAY FİYATLARI GERİLEDİ



Tahıl Fiyat Endeksi ise kasımda yüzde 2,7 düştü. Düşüş ağırlıklı olarak küresel buğday fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.



Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan ve Tayland'da kırma sezonunun başlaması ve son yağışların toprak nemini iyileştirdiği Brezilya'da gelecek yılki şeker kamışı mahsulü beklentilerine yönelik endişelerin azalmasıyla, kasımda aylık bazda yüzde 2,4 azaldı.



FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi kasımda önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.



Kasımda tereyağı fiyatları Batı Avrupa'daki güçlü talep ve sıkışık stok nedeniyle yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, peynir fiyatları sınırlı ihracat olanakları nedeniyle arttı.



FAO Et Fiyat Endeksi'nde ise kasımda aylık bazda yüzde 0,8 düşüş kaydedildi.