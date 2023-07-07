Küresel gıda fiyatları 26 ayın en düşüğünde

Küresel gıda fiyatlarında düşüş sürüyor.



Dünya gıda fiyatları endeksi haziran ayında şeker, bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Nisan 2021'den bu yana en

düşük seviyeye geriledi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mayıs ayındaki revize edilmiş 124 seviyesinden haziran aynda 122.3'e düştü.



Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 124,3 olarak açıklanmıştı.



Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin %23.4 altında bulunuyor.