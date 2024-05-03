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Küresel gıda fiyatları iki aydır yükseliyor

Dünya gıda fiyatları endeksi art arda ikinci ayda da yükselerek nisanda 119'a çıktı.

Küresel gıda fiyatları iki aydır yükseliyor

Dünya gıda fiyatları nisan ayında ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşe rağmen yükseldi.

fiyatları, et fiyatlarındaki artışın ve bitkisel yağlar ile tahılların hafif yükselmesinin etkisiyle üst üste ikinci ayda da yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mart ayındaki revize 118.8 seviyesinden nisan ayında 119.1'e çıktı.

Gıda fiyatları endeksi Şubat ayında üç yılın dip seviyesini görmesinin ardından nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 geriledi.

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