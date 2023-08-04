Küresel gıda fiyatları temmuzda yükseldi

Bitkisel yağ fiyatları Ukrayna'dan yapılan ihracata yönelik gerilimin yeniden tırmanması ve küresel üretime yönelik endişelerle yükselirken, dünya gıda fiyatları endeksi temmuzda iki yılın dip seviyesinden toparlandı.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi haziran ayındaki revize edilmiş 122,4 seviyesinden temmuz ayında 123,9'a yükseldi.



Haziran gıda fiyatları endeksi daha önce 122,3 olarak açıklanmıştı.



Temmuz ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi, Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin yüzde 22 altında ve bir yıl önceki seviyenin de yaklaşık yüzde 12 altında bulunuyor.