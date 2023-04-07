Küresel gıda fiyatları 8 ayın en düşüğünde

Küresel gıda fiyatları bir yıldır düşüş eğiliminde seyrediyor.



Dünya gıda fiyatları mart ayında üst üste 12. ayda da düşerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile geçen yıl kaydettiği en yüksek seviyenin yüzde 20,5 altına indi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayındaki revize 129,7 seviyesinden mart ayında 126,9'a düştü.



Endeks, mart ayında Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.



Şubat gıda fiyatları endeksi daha önce 129,8 olarak açıklanmıştı.

