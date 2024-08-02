Küresel gıda fiyatlarında sınırlı gerileme

Dünya gıda fiyatları, temmuz ayında tahıl endeksindeki düşüşün, et, bitkisel yağlar ve şeker fiyatlarındaki artışlarla kısmen dengelenmesiyle hafif geriledi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi haziran ayındaki revize 121 seviyesinden Temmuz aynda 120,8'e düştü.



Haziran gıda fiyatları endeksi daha önce 120,6 olarak açıklanmıştı.



Temmuz ayındaki gıda fiyatları endeksi bir önceki yılki seviyenin yüzde 3,1 altında, 2022'deki zirve seviyenin ise yüzde 24,7 altında bulunuyor.



Dünya gıda fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Mart 2022'de gördüğü tarihi zirveden düşüşünü sürdürmesiyle, bu yıl şubat ayında son üç yılın dip seviyesini görmüştü.

