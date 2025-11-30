Küresel hava yollarında Airbus uçağı paniği

Küresel hava yolları şirketleri, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın, kısmi bir geri çağırma kararı almasıyla Asya ve Avrupa’da yüzlerce uçuşun durmasına karşı harekete geçti.

Şükren Günü nedeniyle yılın en yoğun hafta sonlarında, ABD’de seyahatleri tehdit eden Airbus A320 uçaklarındaki bir yazılım hatası düzeltilmeye çalışılıyor.

Airbus, “Yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol sistemlerinde kritik verileri bozabileceğini” belirtmişti. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, 8 adet A320 tipi uçağın bu kapsamda değerlendirilmiş olduğu belirtildi. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili uçakların emniyetli bir şekilde tekrar servise döneceği aktarıldı.

Dünya genelindeki düzenleyiciler, uçuşların yeniden başlamasından önce sorunun giderilmesi talimatını verince hava yolları gece boyunca çalıştı. Amerikan Havayolları, United Airlines, Air India, Delta Air Lines, Macaristan’ın Wizz Air’i, Meksika’nın Volaris’i, Air Arabia, Suudi Arabistan’ın Flyadeal’i ve Tayvanlı taşıyıcıların aralarında bulunduğu şirketler, dün yazılım güncellemelerini neredeyse tamamen tamamladıklarını ve operasyonlarda etkilenme olmadığını bildirdi.

"BU GECE YARISINA KADAR TAMAMLANACAK"

Hava yollarının gece boyunca yürüttüğü çalışmalar, en kötü senaryonun önüne geçilmesine yardımcı oldu ve Asya ile Avrupa’daki gecikmeleri sınırladı. ABD’de ise Şükran Günü tatili sonrası yüksek talep beklenirken, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, etkilenen ABD hava yollarının “büyük ilerleme kaydettiğini ve bu gece yarısına kadar işleri tamamlayacaklarını” söyledi.

Duffy, X hesabında yolcuların “önemli bir aksama beklememesi gerektiğini” yazdı ancak ABD’li JetBlue, bugün için planlanmış onlarca uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

"O KADAR KAOTİK DEĞİL"

Asya merkezli havacılık analisti Brendan Sobie, güncellemenin “bazılarının düşündüğü kadar kaotik olmadığını” ancak “kısa vadeli operasyonel sıkıntılar yarattığını” söyledi. Öte yandan Airbus CEO’su Guillaume Faury, 6 bin uçağı, küresel A320 filosunun yarısından fazlasını kapsayan geri çağırmanın ardından hava yolları ile yolculardan özür diledi.

Cuma günkü uyarının, 30 Ekim’de Cancun–Newark seferini yapan bir JetBlue uçuşunda yaşanan ve 10 yolcunun yaralanmasıyla sonuçlanan ani irtifa kaybının ardından geldiği belirtildi. Olayı Fransa’nın kaza inceleme kurumu BEA araştırıyor.