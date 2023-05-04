Küresel hava yolu yolcu trafiği salgın öncesine yaklaştı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), mart ayına ilişkin küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini yayımladı.



Buna göre, martta dünya genelinde hava yolu yolcu trafiği arttı. Yolcu trafiğini temsil eden ücretli yolcu kilometre (RPK), mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 yükseldi. Böylece martta kilometre başı yolcu geliri, Covid-19 salgınından önceki dönem olan Mart 2019 seviyesinin yüzde 88'ini buldu.



Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kilometre başına yolcu geliri, uluslararası seyahatlerde yüzde 68,9, yurt içi yolculuklarda da yüzde 34,1 artış gösterdi.



Çin'in yeniden açılması ve seyahat kısıtlamalarını hafifletmesi iç ve dış hava trafiğinin toparlanmasını hızlandırdı. Özellikle Asya Pasifik bölgesindeki taşıyıcıların uluslararası yolcu sayısında önemli artış oldu.



Ücretli yolcu kilometre verisi, havacılıkta ücret karşılığında taşınan yolcu sayısı ile uçuş mesafesinin çarpımından elde edilerek bulunuyor. Bu sonuç, bütün ücretli yolcuların kilometre olarak katettikleri mesafeyi ortaya koyuyor.