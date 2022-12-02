Küresel hisse fonlarında üç ayın en büyük para çıkışı

Küresel hisse senedi fonlarında üç ayın en büyük para çıkışı görüldü.



Bank of America'nın (BofA) verilerine göre ABD hisse senedi fonlarından çarşamba günü sona eren bir haftalık dönemde 16,2 milyar dolar ile nisandan bu yana en büyük para çıkışı gerçekleşti.



Küresel fonlardan para çıkışı 14,1 milyar dolarla üç ayın en büyüğü olarak kayıtlara geçti.



BofA'nın haftalık EPFR fon akım verilerine dayandırdığı rapora göre, tahvil fonlarına 2,4 milyar dolar fon çıkışı gerçekleşirken, nakit fonlarına 31,1 milyar dolar, altın fonlarına ise 59 milyon dolar para girişi kaydedildi.



Gelişmekte olan ülke hisse senedi fonlarına 1.1 milyar dolar para girişi gerçekleşirken, gelişmekte olan ülke tahvil fonlarından 15. haftada 500 milyon dolar para çıkışı oldu.

