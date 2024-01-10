Küresel işsizlik 2024'te artacak

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2023 yılında ekonomik koşullardaki bozulmaya rağmen işgücü piyasalarının dayanıklılık gösterdiğini açıkladı.



ILO’nun “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024” raporuna göre 2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak. Rapora göre iş arayan işsizlerin sayısı pandemi öncesi seviyelerin altına indi.



2023 yılında küresel işsizlik oranı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Veri, 2022 yılında yüzde 5,3 olarak kaydedilmişti. Küresel iş açığı ve işgücü piyasasına katılım oranlarında da 2023'te iyileşme görüldü.



Buna rağmen 2024 yılında iş arayan kişi sayısının 2 milyon artmasının beklendiği bildirildi. Küresel işsizlik oranının ise 2024'te yüzde 5,2'ye yükseleceği tahmin edildi.



Çalışan yoksulluğunun da devam etmesi öngörüldü. Günde 2,5 dolardan az kazanan aşırı yoksulluk içinde yaşayan çalışan sayısı 2023'te yaklaşık 1 milyon arttı. Günde 3,65 dolar kazanan orta yoksulların sayısı ise 8.4 milyon yükseliş kaydetti. 2024’te kayıt dışı çalışma oranlarının sabit kalacağı ve küresel işgücünün yaklaşık yüzde 58'ini oluşturacağı tahmin edildi.