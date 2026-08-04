Küresel madencilik devinin işçileri greve giriyor

Küresel madencilik şirketi BHP'de bu hafta sonu iki gün sürecek bir grev bekleniyor. Sendika sözcüsünün açıklamasına göre, şirket ile Salı günü yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen, Batı Avustralya'daki Port Hedland limanında düzenlenen operasyonlar bu hafta sonu durduruldu.

BHP, dünyanın en büyük demir cevheri ihracat merkezi olan Port Hedland üzerinden günlük yaklaşık 80 milyon dolarlık demir cevheri sevkiyatı yapıyor.

Geçen hafta da belirtildiği gibi, işçiler 8 Ağustos Cumartesi günü gemilere yükleme yapılmasına 24 saat süreyle yasak getirmeyi ve ardından da 9 Ağustos'ta Port Hedland Dökme Yük İhracat Terminalinde 24 saatlik iş bırakma eylemi yapmayı planlıyorlar.

DEMİR SEVKİYATI GECİKEBİLİR

Sendika sözcüsü, eylemin iki gün içinde 16 demir cevheri sevkiyatını geciktirebileceğini söyledi. Dünyanın üçüncü büyük demir cevheri üreticisi olan BHP, operasyonların devam edebilmesi için planları olduğunu belirtti.

Taraflar dört yıllık bir toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşmaya varmaya çalışırken, eyleme yaklaşık 150 işçinin katılması bekleniyor.

Birleşik Limanlar Sendikaları sözcüsü yaptığı açıklamada, "Toplantı verimli geçti ve henüz çözüme kavuşturulmamış önemli konular olsa da, taraflar önümüzdeki haftalarda takip edeceğimiz bir yol haritası belirlediler" diye bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, grev eyleminin daha önce belirtildiği gibi devam edeceği ifade edildi.

Bu eylemin rakip madencilik şirketi Fortescue'yu etkilemesi beklenmiyor. Port Hedland'ı kullanan Hancock Prospecting de bu merkezde yer alıyor. Bu merkez, Haziran ayına kadar olan yılda Pilbara'dan yapılan toplam demir cevheri ihracatının yüzde 75'ini karşılıyordu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

BHP, yıllık sonuçlarını açıklayacağı 18 Ağustos'taki bir sonraki toplantıda güncellenmiş bir teklif sunacağını belirtti. Avustralya'nın iş yeri düzenleyicisi olan Adil Çalışma Komisyonu, BHP ve sendikalarla bir anlaşmaya varmak için çalışıyor.

Açıklamada, "Planlanan bir başka toplantı ve yakında sunulacak güncellenmiş bir teklifle birlikte, Komisyonun yardımıyla önemli ilerleme kaydettik, sendikaların planladıkları greve devam etmelerine gerek yok" denildi.

BHP, yaklaşık 450 operatör ve bakım işçisini temsil eden sendikalarla yedi aydan fazla süredir yeni bir ücret anlaşması için görüşmeler yürütüyor.

Sendikalar, işçilerin uygulanabilir ücret ve çalışma koşullarına yönelik koruma sağlama talebini belirtti. İşçiler, aşırı sıcaklar, uzun çalışma saatleri ve ailelerinden uzakta geçirdikleri zaman nedeniyle şehirlerdeki işçilerden daha düşük ücretlerle karşı karşıya kalmamaları gerektiğini savunuyor.

Bu durum, artan yaşam maliyetleri ile dünyanın en büyük halka açık madencilik şirketi ve Avustralya'nın en büyük halka açık şirketi olan BHP'nin rekor hisse fiyatının yaşandığı bir dönemde meydana geldi.