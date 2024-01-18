Küresel petrol arzı aralıkta günlük 490 bin varil azaldı

IEA'nın aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, aralıkta günlük yaklaşık 50 bin varil artarak 27 milyon 20 bin varil oldu.



Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 32 milyon 520 bin varil olarak gerçekleşti.



OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 540 bin varil azalarak yaklaşık 69 milyon 750 bin varil oldu.



Buna göre, küresel petrol üretimi aralıkta günlük 490 bin varil azalarak 102 milyon 270 bin varil oldu.



KÜRESEL PETROL ARZI GÜNLÜK 102 MİLYON VARİL



Küresel petrol arzı, geçen yıl bir önceki yıla göre günlük 1 milyon 900 bin varil artışla günlük 102 milyon varil oldu.



ABD'deki üretim, OPEC+ grubu dışı ülkelerden gelen günlük yaklaşık 2 milyon 300 bin varillik artışın üçte ikisini oluşturdu. OPEC+ grubunun üretimi ise günlük 390 bin varil düşüş kaydetti.



Yıl boyunca gönüllü olarak ek üretim kesintilerine giden Suudi Arabistan'da petrol arzı günlük yaklaşık 900 bin varil azaldı. OPEC+ grubundaki üretim düşüşü ise arz kesintilerinden muaf olan ve üretimini son beş yılın en yüksek seviyesine çıkaran İran ile kısmen dengelendi.



Bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artış kaydetmesi ve 103 milyon 500 bin varil ile yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.



Bu artışta, ABD, Brezilya, Guyana ve Kanada'nın günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil ile katkı sağlaması bekleniyor. Bunun ise yarısından fazlasının ABD'den geleceği öngörülüyor.



Küresel petrol arzındaki büyümenin neredeyse tamamının OPEC+ grubu dışındaki ülkelerden geleceği tahmin edilirken, OPEC+ grubu üretiminin ise genel olarak, ek gönüllü kesintilerin yılın ikinci çeyreğinde aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmasıyla geçen yıla göre sabit kalması bekleniyor.



Devam eden yaptırımlara rağmen, ABD ve Brezilya'dan sonra üretimdeki üçüncü en büyük artışın İran'dan geleceği öngörülüyor. Mevcut durumda, en fazla üretim düşüşünün ise Rusya'da yaşanacağı tahmin ediliyor.



KÜRESEL PETROL TALEBİ BÜYÜME HIZI YAVAŞLAYACAK



IEA'ya göre, küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 103 milyon varile ulaşacak.



Talepte beklenen bu artış, geçen yıl kaydedilen günlük 2 milyon 300 bin varillik büyümenin belirgin bir şekilde yavaşladığına işaret ediyor. Söz konusu yavaşlama ise Covid-19 salgını öncesindeki büyüme trendine geri dönüldüğünü gösteriyor.



Öte yandan, genel talep görünümünün güçlü bir şekilde Çin merkezli olmaya devam ettiği, ülkenin bu yılki küresel petrol talebindeki artışın neredeyse yüzde 60'ını oluşturacağı tahmin ediliyor.