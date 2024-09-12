Küresel petrol arzında ağustosta günlük 80 bin varil artış

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) ağustos ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, ağustosta önceki aya göre günlük 70 bin varil azalarak 27 milyon 370 bin varil oldu.



Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 610 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 980 bin varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 70 bin varil altında gerçekleşti.



OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 150 bin varil artarak 70 milyon 550 bin varil oldu.



Böylece küresel petrol üretimi, ağustosta önceki aya göre günlük yaklaşık 80 bin varil artarak 103 milyon 530 varile yükseldi. Geçen yıla kıyasla küresel petrol üretimi günlük yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artış gösterdi.



Rapora göre, başta Guyana ve Brezilya'da yaşanan üretim artışı Libya'daki siyasi anlaşmazlıktan kaynaklanan kesintiler ve Norveç ile Kazakistan'daki bakım çalışmaları sebebiyle düşen üretim seviyesini dengeledi.



KÜRESEL PETROL ARZI TAHMİNİ



IEA'ya göre, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 600 bin varil artması ve rekor bir seviye olan 102 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.



Bu dönemde, mevcut gönüllü arz kesintilerinin devam etmesi durumunda OPEC+ grubu üretiminin günlük 900 bin varil azalması beklenirken, OPEC+ grubu dışı üretimde günlük 1 milyon 500 bin varil artış öngörülüyor.



Gelecek yıl ise küresel petrol arzının, bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 105 milyon varille yeni bir seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.



Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 900 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 970 bin varil artış tahmin etmişti.



Talebin, OECD ülkelerinde bu yıl 45 milyon 600 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 57 milyon 400 bin varil olacağı öngörülüyor.



Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 900 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 900 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

