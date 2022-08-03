Küresel piyasalar ABD-Çin gerilimiyle dalgalı seyrediyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, bugün konuya ilişkin gelişmelerin yanı sıra yurt içinde enflasyon ve yurt dışında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.



Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen güvenli bir şekilde Tayvan'a ulaştı. Pelosi, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı.



Çin Dışişleri Bakanlığı ise Pelosi'nin ziyaretini kınarken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) büyük çaplı askeri tatbikat başlattı. Çin ayrıca, ekonomik yaptırım olarak nitelendirilebilecek bir kararla Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu.



Söz konusu ziyaret ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olurken, dün risk iştahının azaldığı piyasalarda, Pelosi'nin güvenli bir şekilde Tayvan'a ulaşmasının ardından azalan belirsizliklerle yeni günün sakin başladığı görülüyor.



Resesyon endişeleri ve jeopolitik risk algısının arttığı bir ortamda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip edilirken, yapılan açıklamaların "şahin" tonda olması tahvil faizlerinde yükselişi destekledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in eylül toplantısında faiz oranını yarım puan artırmasını, sonrasında ise 2023'ün ikinci çeyreğine kadar çeyrek puanlık artışlara devam etmesini umduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de bankanın faizleri artırmaya devam etmesini beklediğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını ve yüzde 2'lik hedefe doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair birkaç ay boyunca ikna edici kanıtlar görülmesi gerektiğini vurguladı.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Dün 105 ile bir ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, artan risk algısı ile 106,5'e kadar yükselirken, bugün 106,1'de dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2,52'den yükselişe geçerek yüzde 2,78'i test etmesinin ardından bugün yüzde 2,71 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı.



Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, dün ABD yönetimi, Kremlin bağlantılı elitler ile büyük bir çok uluslu şirketi yaptırım listesine ekledi. G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği de Rusya'nın yüksek enerji fiyatlarından büyük gelir elde etmesinin önüne geçmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini bildirdi. Öte yandan Belçika, uygulanan ekonomik yaptırımlar çerçevesinde Rusların 50 milyar euronun üzerindeki fonunu dondurdu.



Artan jeopolitik risklerin etkisiyle dün pay piyasalarında düşüş yaşanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi, dün bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1'e yakın düşüşle 1,0166'ya kadar gerilerken, bugün 1,0180 seviyesinde hareket ediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne alıcılı başlaması dikkati çekiyor.



Asya'da Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin haber akışı en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili verilecek tepkiler ve gelişmelerin ekonomik etkileri yakından takip edilirken, bölgede açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Bugün açıklanan verilere göre, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI, Çin'de 1 puan artarak 55,5'e yükselirken, Japonya'da 0,9 puanlık azalışla 50,3'e geriledi. Bu gelişmelerle yeni günün Asya genelinde pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.