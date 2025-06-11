Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD’de bugün TSİ 15:30’da açıklanacak mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine kilitlendi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler, TÜFE’nin aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artmasını bekliyor. Çekirdek TÜFE’de ise yüzde 0,3 aylık, yüzde 2,9 yıllık artış öngörülüyor.

Bloomberg Economics’e göre düşük manşet TÜFE ve ılımlı çekirdek TÜFE verisi bekleniyor. Ancak bu tablo, Fed’in faiz indirim takvimini öne çekmesi için yeterli olmayabilir.

ABD Ticaret Bakanı’nın Çin ile müzakerelerde ilerleme sağlandığını açıklaması sonrası Wall Street’te endeksler günü yükselişle kapattı. S&P 500 rekor seviyeye yaklaşırken, Nasdaq 100 de yüzde 0,66 arttı. Tesla, büyük teknoloji şirketleri arasında en yüksek kazancı elde etti.

Asya borsaları da anlaşma haberleriyle pozitif seyretti. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,45, Çin CSI 300 yüzde 0,82 artarken, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,95 yükseldi.

Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak. Gündemde ihracat, enerji, konut piyasası ve istihdam politikaları olacak.