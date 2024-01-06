Küresel piyasalar ABD enflasyonunu bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha geç indireceğine yönelik endişelerin artmasıyla yeni yılın ilk haftasını negatif seyirle tamamlarken, gelecek hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.



ABD'de Aralık 2023'e ait enflasyon rakamları 11 Ocak tarihinde belli olacak. Kasım ayı enflasyonu aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı.



Analistler, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, söz konusu veriden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyallerin alınabileceğini belirtti.



Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin, iş gücü piyasasında sıkı duruşun devam ettiğine işaret etmesi, Fed'in gelecek dönem politika adımlarına yönelik fiyatlamaları zorlaştırıyor.



ABD'de 8 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı dış ticaret açığı, çarşamba toptan satışlar, perşembe enflasyon ve haftalık işsizlik maaşı başvurular, cuma ÜFE verileri takip edilecek.



Avrupa'da gelecek hafta, pazartesi günü Almanya'da fabrika siparişleri, salı günü Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, cuma günü İngiltere'de sanayi üretimi ve büyüme verileri takip edilecek.



Asya'da ise salı Japonya'da enflasyon, cuma ise Japonya'da ödemeler dengesi ve dış ticaret açığı, Çin'de enflasyon verileri yatırımcıların odağında olacak.

SON DAKİKA: Tarım dışı istihdam rakamları açıklandı Haberi Görüntüle