Küresel piyasalar ABD istihdam verilerine odaklanacak

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari politikalarının etkilerine yönelik belirsizlikler artıyor.



Çin merkezli DeepSeek'in yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişeler de geçen hafta kafaları karıştırdı.



Gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 7 Şubat'ta belli olacak. Ocak ayında istihdamın 256 bin artması öngörülüyor. Aralık ayında tarım dışı istihdam 256 bin güçlü artış kaydemişti.



Açıklanacak istihdam verilerinin ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi beklenirken, Trump'ın attığı tarife adımlarının küresel ticaret sistemine yansımaları yakından takip ediliyor.



Beyaz Saray, Trump'ın bugünden geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağına ilişkin açıklamalarını teyit etti.



TİCARET POLİTİKASINDA ENFLASYON RİSKİ



ABD Başkanı Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.



Geçen hafta faiz kararını açıklayan Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.



Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.



ALTIN REKORA DOYMUYOR



Geçen hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesinde dengelendi.



Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 1,55 yükselişle 2 bin 814 dolardan alıcı bulurken, ons altın 2 bin 817,25 doları görerek rekor kırdı.



Dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,9 yükselişle 108,5 seviyesine çekildi. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2,9 azalışla 75,3 dolara indi.

