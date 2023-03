Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu süreçte attığı adımların piyasalara yansıması devam ediyor.



Fed'in politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankaların tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etmek zorunda kalması, ABD'nin bankacılık sektöründe endişeleri artırdı.



Dün ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası bankanın hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.



Öte yandan, çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen Silvergate Capital'ın ise operasyonlarını durdurmayı planladığını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 40'ın üzerinde düştü.



Söz konusu gelişmeler New York borsasında bankalar ve teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşe neden olurken, Bank of America yüzde 6,20, Wells Fargo yüzde 6,18, JP Morgan yüzde 5,41 ve Morgan Stanley yüzde 3,86 değer kaybetti.



Tahvil piyasaları, artan risk algısıyla birlikte alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 20 baz puan gerileyerek yüzde 3,82'ye indi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.



Analistler, Fed'in veri bazlı karar almaya devam edeceğini ve iş gücü piyasasının çok güçlü seyrettiğini kaydederek, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyalin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını bildirdi.



Bugün saat 16.30'da açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.



ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvurularının 211 binle beklentilerin üzerinde arttığını ifade eden analistler, istihdam raporu öncesi, sıkı iş gücü piyasasının daha agresif faiz artırımlarına neden olabileceği endişelerinin biraz hafiflediğini belirtti.



Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,85, Nasdaq endeksi yüzde 2,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,66 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.



Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir göze çarparken, bölgede piyasaların kapanmasının ardından New York borsasında yaşanan düşüşün bugün vadeli işlem piyasalarında fiyatlandığı görülüyor.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yüzde 2'ye yaklaşan düşüşle başladı.



Asya borsalarında bugün azalan küresel risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmedi.



Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de bırakırken, getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyerek artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.



Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.



Öte yandan Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta yıllık yüzde 8,2 artarak beklentilerin altında kaldı.



Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 geriledi.



Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,14 üzerinde 5.446,22 puandan tamamladı.



Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 18,9582'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9530 seviyesinde işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artmasını bekliyor.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi



10.00 Almanya, şubat ayı TÜFE



10.00 Türkiye, ocak ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı



16.30 ABD, şubat ayı istihdam raporu