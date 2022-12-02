Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Global ekonomiye ilişkin enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de bugün yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.



ABD'de resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, yüksek borçlanma maliyetlerinin mal talebini baskılaması nedeniyle Mayıs 2020'den bu yana ilk defa daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında kaldı.



Ülkede kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,7 ve kişisel tüketim harcamaları da beklentiler dahilinde yüzde 0,8 artış kaydetti.



Söz konusu gelişmelerle ABD'de gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisinin arasındaki fark yaklaşık 75 baz puanla 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.



Powell'ın açıklamalarıyla gerileyen dolar endeksi, 104,7 ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye inerken, emtia fiyatlarının zayıflayan dolarla birlikte yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.



Buna göre, altının ons fiyatı dün yüzde 1,9 değer kazanarak ağustostan bu yana ilk kez 1.800 doların üzerine çıkarken, yeni günde tarım dışı istihdam verileri öncesi sınırlı satıcılı seyrediyor.



Dün, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.



Avrupa'da enflasyonun uzun süre sonra yavaşlaması bölgeyi sınırlı da olsa rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.



ECB yetkilileri bölgede açıklanan enflasyon verilerinin ardından sözle yönlendirmelerde belirgin bir ton değişikliğine gitmezken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda şubattaki toplantıda faiz artırım hızının 50 baz puana gerileyebileceği öngörülüyor.



Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar beklentilerin altında kalırken, imalat sanayi PMI ise Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi'nde sınırlı şekilde yükselse de ekonomik aktivitedeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.



Verilerin ardından Almanya'da DAX 40 endeksi 0,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,31 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ



Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını risk algısını artırıyor.



Hükümetin giderek artan sosyal ve ekonomik sıkıntılara yol açan Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisinde değişim işaretleri vermesi sıkıntıları nispeten yatıştırsa da, salgında vaka sayılarının hızla artması halinde yaşanabileceklere ilişkin belirsizlikler sürüyor.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 geriledi.