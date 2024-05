Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, ülkede dün açıklanan New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları endişeleri artırdı.



Ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3'e çıktı. Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi.



Bununla birlikte Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut "kısıtlayıcı" seviyelerinde tutulması gerektiğini ifade etti.



Analistler, hem enflasyon beklentilerindeki artışın hem de Fed yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugünkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi.



Yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini bildirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.



Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, şirketin ChatGPT'yi iPhone'a entegre etmek için OpenAI ile anlaşmaya vardığına ilişkin haberlerin ardından yüzde 1,7 yükseldi.



Öte yandan 2021'de hisselerinde yaşanan hızlı yükselişle gündeme gelen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri yüzde 74 değer kazandı.



Söz konusu dönemde şirketin hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık üç yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından GameStop'ın hisselerinde yaşanan yükseliş gün içinde yüzde 110'u buldu. GameStop hisselerinde işlemler, dalgalanma nedeniyle gün içinde birkaç kez durduruldu.



Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve "Meme Stock" olarak adlandırılan hisselerden AMC'nin hisseleri de yüzde 100'e varan yükselişin ardından günü yüzde 78 artışla tamamladı.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'de yatay seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 bin 343 dolarda bulunuyor.



Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 83,2 dolardan alıcı buluyor.



Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,29 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.



Avrupa'da dün İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,2'de sabit kalacağı öngörülürken, ZEW beklenti anketi sonuçlarının da risk iştahı üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine ise kesin gözüyle bakılmaya devam ediliyor.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.



New York borsasındaki karışık seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler devam ediyor.



Buna göre, Japonya'da enflasyonun istenilen seviyeye çıkmamasına karşın Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdürmesi bankanın politika alanını daraltırken, fiyatlamaların da zorlaşmasına neden oluyor.



Dün, Japon basınında yer alan BoJ'un tahvil alımını azaltacağı yönündeki haberlerin etkisiyle tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, Japonya'nın 20 yıllık tahvil faizi son 11 senenin en yükseğine çıktı.



Öte yandan, ülkede bugün açıklanan verilere göre ÜFE aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 0,9 ile öngörülerin sınırlı da olsa üzerinde artış gösterdi.



Analistler, Çin'de devam eden deflasyon endişesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyrediyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.