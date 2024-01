Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politikaların yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik beklentiler fiyatlanmayı sürdürürken, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler ise devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Analistler, mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.



ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çektiğini belirten analistler, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.



Analistler, Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında yön arayışına neden olduğunu ancak, güçlü ekonomik aktivitenin şirketlerin karlılığını olumlu etkilemeyi sürdüreceği beklentisiyle pay piyasalarında rekor kapanışların gelmeye devam ettiğini kaydetti.



Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi kapanış rekoru kırarken, S&P 500 endeksi gördüğü en yüksek seviyeyi yeniledi.



Tahvil piyasaları tarafında geçen hafta da yatay seyir etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,13 seviyesinde bulunuyor.



Asya'da Çin'in ekonomiyi destekleyici adımları ve ABD'de güçlü ekonomik aktivitenin petrol talebini destekleyebileceği yönündeki beklentiler ile Orta Doğu'da yüksek seyreden jeopolitik riskler Brent petrolün varil fiyatını yükseltmeye devam ediyor. Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda 83,2 dolarla son iki ayın zirvesinde bulunuyor.



Altının ons fiyatı ise Fed'in para politikası kararları öncesinde 2.010-2.030 dolar bandındaki hareketine devam ederken, şu sıralarda 2.025 dolardan alıcı buluyor.



Cuma günü, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,07 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 yükselerek kapanış rekoru kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

AVRUPA'DA VERİLER BEKLENİYOR



Avrupa borsalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günkü para politikası kararlarının yanı sıra bölge genelinde hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bu hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ayrıca faiz indirimlerine en son başlayacak merkez bankalarından olacağı öngörülüyor.



Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA ÇİN HARİÇ POZİTİF



Asya'da piyasalar haftanın ilk işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izliyor.



Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) geçen hafta açıkladığı piyasa dostu adımlara karşın ülkede gayrimenkul şirketlerine ilişkin haber akışı yatırımcı kararlarını etkilemeyi sürdürüyor.



Buna göre, Çin'in Guangzhou bölgesinde yönetimin ev alırken uygulanan kısıtlamaları yumuşatması risk iştahını artırsa da, ülkede mahkemenin 300 milyar dolardan fazla yükümlülüğü bulunan Evergrande şirketinin tasfiye edilmesine karar vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.