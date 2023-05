Küresel piyasalar Fed öncesi temkinli seyrediyor

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.



Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.



Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.



ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), dün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.



ABD'de bilanço dönemi güçlü şekilde devam ederken, bu hafta bilançosunu açıklaması beklenen şirketler arasında Apple, Coinbase, Ford, Uber, Pfizer ve Moderna bulunuyor.



Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ise karışık sinyaller üretmeyi sürdürüyor. Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda 47,1 ile piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.



Söz konusu belirsizlikler emtia fiyatlarında yön arayışına neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı 79,2 dolar ve altının ons fiyatı 1.982 dolardan alıcı buluyor.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.



Dün tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başlarken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

ECB'DEN 25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ



ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de olasılık dahilinde bulunmayı sürdürüyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.



Analistler, bugün makroekonomik veri takviminde Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu verilerin ECB'nin para politikası kararları üzerinde etkili olması sebebiyle piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.



Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,30 geriledi.

ASYA DA TEMKİNLİ



Asya'da Fed öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği dikkati çekiyor.



Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e çıkardı. Banka'dan yapılan açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği belirtildi.



Çin'de piyasalar perşembe gününe kadar kapalı olsa da pazar günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2'ye inmesi ve imalat sanayinde daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.