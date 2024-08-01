Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da, eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.



Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.



Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.



Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı.



Makroekonomik veri tarafında da cuma günü açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyu paylaşılan iş gücü piyasasına ilişkin veriler takip edilirken, dünkü veriler ücret artışlarının iş gücü talebindeki yumuşama işaretleriyle tutarlı olarak yavaşladığını ortaya koydu.



ABD'de dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Söz konusu dönemde yıllık ücret, yüzde 4,8 ile son 3 yılın en yavaş artışını gösterdi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu sene toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ediyor.



Öte yandan, bilanço sezonunda açıklanan şirket finansal sonuçları hisse ve sektör bazlı oynaklığın güçlü kalmasına neden oluyor.



Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ikinci çeyreğinde geliri yüzde 22, net karı yüzde 73 arttı. Şirket, üçüncü çeyrekte de 38,5 milyar dolar ile 41 milyar dolar arasında gelir beklediğini duyurdu. Söz konusu sonuçların ardından şirketin pay vadeli kontratlarının yükseliş eğiliminde hareket etmesi dikkati çekiyor.



Bugün ise Amazon ve Apple'ın finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.



Tahvil piyasalarında Fed'in para politikası kararı ve Powell'ın yönlendirmeleriyle dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'ya geriledi. Dolar endeksi de 104 seviyesine indi.



Altının ons fiyatı dün yüzde 1,5 yükselmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 azalışla 2 bin 446 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle 81,4 dolardan alıcı buluyor.



New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 2,64, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.



Avrupa'da dün İtalya hariç alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.



BoE'nin politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.



Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller ise varlık fiyatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Dünkü verilere göre Euro Bölgesi'nde enflasyon yıllık yüzde 2,6 ile beklentileri aşarken, haftanın ilk yarısında açıklanan ve ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin göstergeler sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanının daralabileceği ifade ediliyor.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.



Asya pay piyasalarında bugün Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları sonrası Japon pay piyasalarında satış baskısı derinleşti.



BoJ'un dün politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarmasının ardından, Ueda verilerin beklentileriyle paralel şekilde gelmesi halinde daha fazla faiz artırımı için hazır olduklarını ifade etti.



Bu durum pay piyasalarında düşüş eğiliminin bir ara yüzde 3'e ulaşmasına neden olurken, dolar/yen paritesi yeni günde 148,51 ile 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.



Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,1'e, Çin'de ise 49,8'e düştü.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.



Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 10.638,58 puandan tamamladı.



Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 33,1421'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,1740 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri ile BoE'nin faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.