Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Buna göre, geçen hafta açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yükseğine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine imza atacağı öngörülürken, söz konusu adımın eylül ayında yapılacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor.



Öte yandan, Fed'in yol haritasına ilişkin ipuçları için banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.



Dün açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yılın başındaki verilerin enflasyonla mücadelenin artık geride kaldığını düşünenleri hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



İş gücü piyasasının güçlü olmasının bir resesyon içinde olmadıklarını ortaya koyduğuna işaret eden Barkin, ancak tüm bu sıkılaşmanın eninde sonunda ekonomiyi daha da yavaşlatacağına inandığını dile getirdi.



New York Fed Başkanı John Williams da Fed'in bir noktada faiz indirimine gideceğini ancak şimdilik para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu belirtti.



Analistler, bu gelişmelerle ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerinin yeniden güç kazandığını kaydederek, bu durumun pay piyasalarını olumlu etkilediğini bildirdi.



Enflasyon endişelerinin azalmasıyla tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir üst üste beşinci işlem gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün, 9 Nisan'dan bu yana ilk kez yüzde 4,50'nin altında kapandı.



Dolar endeksi 105 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederken, altının ons fiyatı 2.323 dolardan alıcı buluyor.



Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,8 artmasının ardından, yeni günde yatay seyirle 83,3 dolarda bulunuyor.



Analistler, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes görüşmelerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının özellikle petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.



Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yatay seyirle başladı.



Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan veriler risk iştahının artmasına yardımcı oldu.



Buna göre, Almanya ile Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşerek güçlü aktiviteye işaret ederken, yatırımcı güven endeksi de -3,6'yla beklentilerin üzerine çıktı.



Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın 6 Haziran'daki toplantıda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam ediyor.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.



Asya'da ise pay piyasaları karışık bir seyir izliyor.



Japon yenindeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunmaya devam ederken, Japonya'nın döviz yetkilisi Masato Kanda hükümetin dövize müdahale etmesine gerek olmadığını söyledi.



Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 154,54 seviyesinde bulunuyor.



Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI 54,3 ve bileşik PMI 52,3'le beklentilerin altında gerçekleşti.



Çin'de ise hükümetin konut alımını kolaylaştıracak adımlarına devam etmesi, sıkıntıda olan gayrimenkul sektörüne destek verilmeye devam edildiği şeklinde yorumlanıyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüş kaydetti.