Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrası temkinli hareket ediyor

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, 15 toplantının ardından bu adımlarına ara verdi.



Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutarken, Fed'den yapılan açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." ifadesi kullanıldı.



Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.



Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.



Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye çekilirken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu.



Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltildi.

POWELL'DAN FAİZ ARTIŞI MESAJI



Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü ifade etti.



Alınan kararın sadece bu toplantıyla ilgili olduğunu vurgulayan Powell, "Temmuz toplantısı hakkında karar vermedik." dedi.