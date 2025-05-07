Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası Fed bu akşam faiz kararını duyuracak.



Fed faizi son yaptığı toplantısında yüzde 4.50 seviyesinde bırakmıştı. Fed faizi TSİ 21:00'da açıklayacak.



TARİFE VE RESESYON ENDİŞELERİ



ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri, ABD'nin getirdiği ek gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye etki etmesi gibi sorunlar Fed'in enflasyon konusunda aksiyon almasına neden oluyor.



TRUMP FAİZ İNDİRİMİ İSTİYOR



ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almak istediği bilinen bir gerçek. Bunun dışında Trump faizlerin çok yüksek olduğunu ve düşmesi gerektiğini beyan edip Fed'i de etki altına almak istiyor.