Küresel piyasalar "güvercin" beklentilerle pozitif

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.



Buna göre, New York borsasında Dow Jones endeksi, dün rekor kapanış gerçekleştirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,78 ile 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Böylece 2023 yılı içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yılbaşından bu yana yaklaşık 10 baz puan geriledi.



Söz konusu gelişmeler, altında tarihin en yüksek günlük kapanışını da beraberinde getirdi. Dün altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 2.078 dolardan tamamladı. Yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 değer kazancıyla 2.086 dolara yükselen altının ons fiyatı, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini de düşürmesinden destek alıyor.



Öte yandan, bakırın libresi, dün yüzde 1,4 artışla 3,93 dolarla 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını kaydederken, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam edeceği ve özellikle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapmayı başarabileceği yönündeki beklentiler söz konusu yükselişte etkili oldu.



Piyasalarda "Dr. Copper" olarak da bilinen bakır madeninin, dünya mal üretiminde oldukça yaygın şekilde kullanılması nedeniyle fiyatının artmasının ekonomik aktivitenin güçlü kalacağı şeklinde yorumlandığı belirtiliyor.



Analistler, söz konusu gelişmelerle birlikte bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomideki gidişata ilişkin vereceği sinyallerin önemli olduğunu belirterek, piyasaların sığ olması nedeniyle oynaklığın artabileceğini ifade etti.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

AVRUPA'DA TATİL HAVASI SÜRÜYOR



Avrupa borsalarında dün tatil dönüşü sınırlı yükseliş kaydedilirken, bölge genelinde tatil havası devam ediyor. Makroekonomik veri takviminde bugün herhangi bir veri bulunmazken, işlem hacminin de düşük kalmayı sürdürmesi bekleniyor.



Dün ABD tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir Avrupa'da da etkili olurken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9 ile 14 Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.



Dün İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ASYA JAPONYA HARİÇ ARTIDA



Asya pay piyasalarında, yeni günde Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ülkede açıklanan verilerin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz politikasını terk etme sürecini hızlandırabileceğinden endişe ediliyor.



Japonya'da perakende satışlar, kasımda yıllık yüzde 5,3 artarak beklentileri aşarken, sanayi üretimi de kasımda yüzde 0,9 ile öngörülerden daha az yavaşladı.



ABD'de tahvil faizlerinin gerilemesi bölge genelinde teknoloji şirketleri öncülüğünde pay piyasalarının yükselmesinde etkili oldu. Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sınırlı da olsa azalması risk iştahını besliyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 yükseldi.