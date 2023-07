Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.



Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 209 bin artışla beklentilerin altında kalırken, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkiledi.



Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.



ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerine devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, Banka'nın haziranda faiz oranını sabit tutma yönündeki kararını desteklediğini ifade ederek, Fed'in arz ve talebi dengeleme konusunda hala yapması gereken işler olduğunu söyledi.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki fiyatlama güçlü kalmaya devam ediyor.



Geçen hafta tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 4,0940 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.



Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. ABD'de çarşamba günü açıklanacak TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 artması bekleniyor.



Öte yandan, bu hafta ABD'de başlayacak bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.



Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.923 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 77,9 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 0,29, Dow Jones endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AVRUPA'DA ENFLASYON BASKISI



Avrupa'da cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.



Fransa'da devam eden olaylar da risk iştahını baskılamayı sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceklerini belirtmeleri risk iştahını törpülüyor.



ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Banka'nın enflasyonu düşürmek için hala çok yolu olduğunu ancak enflasyonda önemli bir geri çekilme sağladıklarını belirtirken, ECB Üyesi Joachim Nagel de faiz artışlarında hala gidilecek çok yol olduğunu söyledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.



Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,99 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.



ASYA'DA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR



Asya'da pay piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "Çin ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini" belirtmesi risk iştahını artırdı.



İki ülke arasındaki ilişkilerde "biraz ilerleme" kaydedildiğini düşündüğünü ifade eden Yellen, ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmediğini söyledi. Yellen, "Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkede bugün açıklanan verilere göre, haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda değişim göstermedi. Haziranda Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) yıllık yüzde 5,4 azalışla beklentilerden fazla geriledi.



Japonya'da cari işlemler fazlası mayısta 1,9 trilyon yen ile tahminlerin altında kaldı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.