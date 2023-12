Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de açıklanan veriler Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik öngörüleri etkilemeye devam ediyor.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre JOLTS açık iş sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 617 bin azalarak 8 milyon 733 bine geriledi.



Analistler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini anımsatarak, bu durumun yüksek faiz oranlarının iş gücü talebini azalttığının bir göstergesi olduğunu ve Fed'in para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.



Buna karşın ülkede, hizmet sektörüne ilişkin açıklanan veriler ise sektörün dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.



Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 52,7'ye çıkarak tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, S&P Global'in açıkladığı kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi de 50,8 ile 4 ayın en yüksek seviyesindeki seyrini korudu.



Analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" olasılığını desteklediğini belirterek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirdi.



İş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan düşüşle günü yüzde 4,16'dan tamamladı.



Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceği fiyatlanıyor.



Öte yandan, ABD'nin rekor seviyeye yakın petrol ihracatının, OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerle arz fazlası endişeleri güçlenmeye devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 1,3 azalışla günü 77,2 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.



Hafta başında 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatında ise kar satışları dün de devam etti. Dün yüzde 0,4 gerileyen altının ons fiyatı günü 2 bin 19 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 23 dolardan işlem görüyor.



Ayrıca, kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentilerle Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini test etti.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,31 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AVRUPA'DA GÖZLER VERİLERDE



Avrupa'da dün İngiltere hariç, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilere çevrildi.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) en şahin yetkililerinden biri olarak bilinen Isabel Schnabel dünkü açıklamalarında enflasyonun "dikkate değer" bir yavaşlama gösterdiğini söylemesi risk iştahının artmasına neden oldu.



Bölgede açıklanan verilere göre, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentiler üzerinde gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile öngörülere paralel artış gösterdi.



Dün yayımlanan ECB Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek yıl için Avro Bölgesi enflasyon beklentileri sabit kalırken, ekonomik büyüme beklentileri kötüleşti.



Ankete göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin, 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 4’te sabit kalırken, gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ise eksi yüzde 1,3’e indi.



Bu gelişmelerle birlikte ECB'nin de faiz indirimlerine Fed'e paralel martta başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlenirken, para piyasalarında bankanın martta yüzde 75 ihtimalle politika faizini düşüreceği ve güvercin adımlara Fed'den önce başlayacağı tahmin ediliyor.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif bir seyirle başladı.



ASYA'DA POZİTİF SEYİR



Asya piyasaları yeni günde pozitif bir seyir izlerken, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in kredi notu görünümünün "durağan"dan "negatif"e çevirdi.



Moody’s açıklamasında, "Not görünümündeki değişiklik, mali açıdan stres altındaki bölgesel ve yerel yönetimlere ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine hükümet ve kamu sektörü tarafından mali destek sağlanacağına dair artan bulguları yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı.



Çin’in kredi notu görünümündeki aşağı yönlü revizyonun, aynı zamanda orta vadede yapısal ve kalıcı olarak düşük büyümeye ilişkin riskleri ülkenin emlak sektöründe devam eden daralmaya ilişkin yükselen riskleri yansıtmakta olduğu kaydedildi.



Analistler, ülke ekonomisine yönelik endişelerin hükümeti ekonomiye daha fazla destek vermesi yönünde etkileyebileceğini kaydederek, bu durumun söz konusu haber akışının negatif etkilierini törpülediğini ifade etti.



Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.