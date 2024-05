Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya genelinde yılın ikinci yarısına yaklaşırken enflasyon endişelerinin önemli ölçüde azaldığı görülürken, merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalar devam ediyor.



Buna göre, çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.



Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, hizmet sektöründeki yüksek fiyatları gerekçe göstererek Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini belirtti. Barkin, talebin biraz daha yavaşlaması gerektiğini kaydetti.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz oranını mevcut seviyelerde tutmasının hala yüksek olan enflasyonun yüzde 2 hedefine düşmesine yardımcı olacağını belirtti.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini, faiz oranlarını düşürmenin yıl sonuna doğru uygun olabileceğini bildirdi.



Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kalırken, sanayi üretimi nisanda bir önceki aya göre değişmedi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 2 baz puan artışla yüzde 4,38'e çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 bin 377 dolara geriledi.



Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,1 artışla 83,3 dolardan alıcı bulurken, bakırın libresi 5 dolar seviyesinden yoğunlaşan kar satışlarıyla dün de değer kaybetti.



Dün, yüzde 1,1 azalışla 4,92 dolara inen bakırın libresi yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 4,94 seviyesinde bulunuyor.



New York borsasında dün, Nasdaq endeksi yüzde 0,26, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.



Dün, Avrupa'da İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Analistler, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmasının beklendiğini dile getirdi.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın bu sene toplamda üç kez faiz indirebileceğine işaret ediyor.