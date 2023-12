Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, New York borsasında da risk iştahını beslediği görüldü.



Bugün gözler bankanın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrilirken, analistler, düşük likidite ile birlikte söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.



Dünkü verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ülke ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.



Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 16 Aralık ile biten haftada 205 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İki ayın en düşük seviyesine yakın seyreden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.



ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 10,5 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği öngörülürken, banka projeksiyonunda ise söz konusu indirim 75 baz puandı.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,83 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından yükselişe geçti. Şu sıralarda yüzde 3,91 seviyesinde bulunuyor.



Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,5 azalışla günü 101,8 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 50 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 79,7 dolarda bulunuyor.



Öte yandan, ABD Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel tarafından satın alınmasının ulusal güvenlik ve tedarik zincirinin güvenilirliği üzerindeki potansiyel etkisi açısından "ciddi bir incelemeyi" gerektirebileceğini ifade etti.



Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de para politikasının reel ekonomiye daha fazla etki etmesi, Çin'de emlak krizinin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturması ve Avrupa'da ekonomik büyümenin sadece marjinal düzeyde iyileşmesi nedeniyle küresel makroekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.



Pay piyasaları tarafında dün Tesla'nın hisseleri, ABD'nin elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı değerlendirdiği haberlerinin ardından yüzde 3'e yakın değer kazandı.



New York borsasında dün bu gelişmelerle Nasdaq endeksi yüzde 1,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.



İNGİLTERE'NİN BÜYÜME VERİLERİ İZLENECEK



Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.



Analistler, bölge genelinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, verilere bağlı olarak oynaklığın artabileceğini söyledi.



İngiltere'de 3. çeyrekte Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) çeyreklik bazda değişim göstermeyeceği, yıllık bazda ise yüzde 0,6 artması bekleniyor.



Dün, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



ASYA'DA KARIŞIK SEYİR



Asya pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da yıllık enflasyon kasımda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 oldu.



Çin'de ise 2023'ün 11 ayında doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda yüzde 10 geriledi.



Öte yandan, Japonya, Samsung Electronics firmasının ileri düzey yarı iletken AR-GE tesisini 20 milyar yene (140 milyon dolar) kadar sübvanse edeceğini bildirildi.



Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artış kaydederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.