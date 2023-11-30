Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.



Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.



ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü.



Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.



Kişisel tüketim harcamalarındaki zayıflama Fed'in politika adımlarının etkili olduğuna işaret ederken, bankanın gelecek dönem adımlarına ilişkin öngörüler de değişmeye devam etti.

MAYISTA FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.



Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerinin güçlenmesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirileri günü 6 baz puan azalışla yüzde 4,27'den tamamlarken, böylece 15 Eylül'den bu yana en düşük seviye test edildi.



Öte yandan, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımlayan Fed, ülkede ekonomik faaliyetin ekim ayından bu yana yavaşladığını bildirdi.



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki düşüş eğiliminin muhtemelen devam edeceğine ve ekonomik aktivitenin gelecek aylarda yavaşlayacağına giderek daha fazla ikna olduğunu ifade etti.



Enflasyonda yüzde 2 hedefine giden yolun inişli çıkışlı olacağını söyleyen Bostic, ancak Fed'in o noktaya ulaşacağını belirtti.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun yeterli düşüş eğilimi göstermemesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarını artırma seçeneğini elinde tutması gerektiğini kaydetti.



Belirsizliklerin olduğu ortamda belirli bir politika yoluna bağlı kalmaya hazır olmadığını dile getiren Barkin, enflasyonun istenilenden daha inatçı olabileceğine inandığını, hala enflasyon konusunda ikna olmadığını söyledi.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,16 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYONDA



Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Dün Almanya ve İspanya’da enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.



Almanya'da yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,2 olurken, aynı dönemde İspanya’da da yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.



Bugün açıklanacak verilerde ise, Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 2,8 artması bekleniyor.



Öte yandan, İngiltere'de Nottingham Belediye Meclisi, bütçedeki "önemli açık" nedeniyle fiilen iflas ettiğini bildirdi. Nottingham Belediyesi, eylülde Birmingham Belediyesi'nin bütçedeki açık nedeniyle iflasını ilan etmesinin ardından, bu yıl iflas eden ikinci yerel yönetim oldu.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

ASYA'DA ÇİN ENDİŞELERİ



Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.



Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,4 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile beklentilerin altında kalırken, bileşik PMI 50,4 oldu.



Analistler, Çin'de tahminlerin altında kalan PMI verilerinin her ne kadar ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırsa da, Çin hükümetinin ekonomiye desteğinin artabileceği ihtimaliyle pay piyasalarındaki satış baskısının sınırlı kaldığını ifade etti.



Japonya'da açıklanan veriler ise karışık sinyaller verirken, ülkede sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1 artarak beklentileri aştı. Perakende satışlar ise yıllık yüzde 4,2 artışla öngörülerin altında kaldı.



Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Toyoaki Nakamura, merkez bankasının ultra gevşek para politikasını değiştirmeden önce muhtemelen biraz daha zamana ihtiyacı olacağını söyledi.



Bu gelişmelerle, dolar/yen paritesi düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem güne taşıyarak önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 147 seviyesinde bulunuyor.



Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5'te sabit bıraktı Banka böylece üst üste yedinci toplantısında faizi değiştirmeyerek sabit tutmuş oldu.



Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalış kaydetti.

