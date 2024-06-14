Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Çarşamba günü ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kalmıştı. Dün de ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerin altında artış kaydetti.



Enflasyonun yavaşlamasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunu koruması risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.



Bununla birlikte, dün açıklanan ÜFE verilerinin beklenenden daha hızlı yavaşlamasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74'e, kasımda ise yüzde 86'ya çıktı.



Fed yetkililerinin projeksiyonları bu yıl için her ne kadar 1 faiz indirimi beklentisi olduğunu gösterse de, piyasalar olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 90 ile fiyatlıyor.



Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomi de yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.



Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e gerileyerek 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu sıralarda ise tahvilin getirisi yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.



Dün yüzde 0,5 artışla günü 105,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, bugün de yükselişini sürdürerek 105,3'te seyrediyor.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 304 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 306 dolardan alıcı buluyor.



Brent petrolün varil fiyatı da dün günü yüzde 0,3 azalışla 81,9 dolardan kapatırken, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 82,1 dolardan işlem görüyor.



Öte yandan, pay piyasaları tarafında ise dün Broadcom'un hisseleri, yapay zeka çiplerine yönelik gelir tahminlerini artırmasının ve hisse bölünmesine gitmesinin ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.



Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.



ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinin değeri de hissedarların şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un 56 milyar dolarlık maaş paketini ve Teksas'a taşınma planlarını onaylayacağının duyurulmasının ardından yüzde 3'e yakın arttı.



Apple da hafta içinde yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,34 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla zirve seviyelerini tazelerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,7 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.



Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.



Analistler, ECB'nin Fed'den önce faiz indirimine başlamasına karşın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirterek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edildiğini dile getirdi.



ECB üyesi Madis Muller dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonun geçici olarak yeniden yükselme ihtimalinin olduğunu ifade ederek, ücret artışlarının hala güçlü seviyede olduğunu vurguladı.



Öte yandan, dün yüzde 0,7 azalışla günü 1,0740 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,99, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,96 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,18 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



Asya pay piyasalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.



Karar sonrası yapılan açıklamada, banka tahvil alımları konusunda da Mart ayında aldığı kararlara uyacağı ifade edildi.



Ülke ekonomisinin bazı kısımlarının zayıf kalmaya devam etmesine karşın kısmen toparlandığı aktarılan açıklamada, kurumsal karların artmasıyla şirketlerin sabit yatırımlarında ılımlı bir artış trendi olduğu belirtildi.



Açıklamada, hizmet fiyatlarındaki yumuşak artış sebebiyle enflasyonun yıllık olarak 2,0-2,5 aralığında yer alırken enflasyon beklentilerinin arttığı vurgulanarak, ülke ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.



Öte yandan BoJ, açıkladığı bir diğer metinde piyasa üyeleri ile gelecek dönemde tahvil alımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını, söz konusu toplantının zamanının banka tarafından açıklanacağını duyurdu.



Bugün Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 0,9 azalırken, kapasite kullanım oranı aynı dönemde yüzde 0,3'e geriledi.



Söz konusu gelişmelerin ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,6 artışla 157,96 seviyesinde çıktı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.