Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam etmesi bekleniyor.



Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini azaltması beklerken, varlık fiyatlarında da oynaklığı azaltacağı tahmin ediliyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.



New York borsasında dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AVRUPA'DA ENFLASYON VE RESESYON ENDİŞESİ FİYATLARI BASKILIYOR



Avrupa'da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Fransa'da devam eden olaylar da risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,21 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.



ÇİN ENDİŞESİ DEVAM EDİYOR



Asya'da pay piyasaları yeni güne karışık seyirle başlarken, Çin ekonomisine yönelik endişeler artmaya devam ediyor.



Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,1'den 53,9'a, Japonya'da da 54,2'den 54'e indi.



Analistler, halihazırda Çin'de imalat sanayi tarafında görülen daralmanın yanı sıra hizmet sektöründe de gerilemenin ortaya çıkmasıyla bölgede risk iştahının ciddi oranda azaldığını söyledi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 geriledi.

