Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası pozitif seyrediyor

Rusya-Ukrayna savaşı piyasalardaki risk algısının yüksek seyretmesine sebep olurken, dün Powell'ın açıklamaları hisse senedi piyasalarını destekledi.



Powell, dünkü açıklamasında bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Gelecek aylarda faiz artışında esnek olacaklarını belirten Powell, asla "otomatik pilotta" olmadıklarını ifade etti.



Powell, Rusya-Ukrayna savaşının faiz görünümünü nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını belirterek, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Fed'in tetikte olması gerektiğini ifade etti.



Fed'in dün açıklanan "Bej Kitap" raporunda ise fiyatların ülke genelinde güçlü bir hızla arttığını, şirketlerin gelecek birkaç ay içinde ek fiyat artışları beklediği bildirildi.



Öte yandan, dünya genelinde Rusya karşıtı önlemeler alınmaya devam ediyor. ABD yönetimi, Rusya'nın petrol rafinasyonunu ve Belarus'un teknoloji ithalatını hedef alan yeni ihracat kontrolleri getirileceğini bildirdi.



ABD, toplamda 22 Rus şirketine daha yaptırım kararı almayı düşündüğünü açıklarken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye, Moody's de "Baa3"ten "B3"e düşürdü.



ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 116,8 dolarla Ağustos 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve 115,8 dolarda dengelendi.



Powell'ın açıklamaları ve enflasyon endişesi tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,68'ten yüzde 1,86'ya çıktı.

ALTINDA DÜŞÜŞ



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1 değer kaybederek 1.925 dolara gerilerken, yeni günde yatay seyrediyor.



Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.



Bununla birlikte Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek oturuma katılacak.



Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,86, Dow Jones endeksi yüzde 1,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde sınırlı da olsa alış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.



Avrupa pay piyasalarında da dün pozitif bir seyir izlense de Rusya-Ukrayna savaşı bölgede risk iştahını törpüleyen ana etken olmaya devam etti.



Almanya merkezli Siemens Energy, Rusya’ya yönelik tüm yeni ticari faaliyetleri askıya aldığını duyururken, Airbus da Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi durdurdu.



Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, artan enerji fiyatlarının enflasyonu besleyeceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını normalleştirmeye odaklanması gerektiğini ifade etti. Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ise yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.



MSCI ve FTSE, endekslerinden Rusya varlıklarını çıkartarak ayrı bir statüde değerlendireceklerini açıklarken, Rusya borsası bugün de işleme kapalı olacak.

EURO/DOLAR İKİ YILIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ



Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün 1,1058 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yeni günde 1,1100'den alıcı buluyor.



Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise karışık bir görünümle başladı.



Asya borsalarında da bugün alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.



Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 44,2'ye, Çin'de 50,2'ye geriledi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,42 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.



Yurt içinde ise gözler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.



Dün, BIST 100 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 1.986,09 puana çıkarken, günü yüzde 1,5 artışla 14,1115’ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,0860 seviyesinde işlem görüyor.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin şubatta yüzde 4,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.



Bugün ayrıca yurt içinde para ve banka istatistikleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.010 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.