Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İngiltere'de hükümet, tahvil piyasası ve sterlinde dalgalanmalara yol açan vergi indirimi planından "U" dönüşü yaparken, ülke merkez bankası da kurumsal tahvil satışlarına yeniden başlamayı planladığını duyurdu.

Maliye ve para politikaları ile güveni yeniden tesis etmeye yönelik atılan adımlarla küresel piyasalarda risk iştahı artarken, yatırımcıların odağını bilanço sezonuna çevirmesi de iyimserliği destekledi.



Makroekonomik veri tarafında dün New York Fed imalat endeksi ekimde eksi 9,1'e gerileyerek sektörde beklentilerinin üzerinde daralma olduğuna işaret etti. Öte yandan ülkenin büyük bankalarından Bank of America'nın, net karında 3. çeyrekte yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşanmasına rağmen finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ile hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,86, S&P 500 endeksi yüzde 2,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,43 değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 1'i aşkın düşüşle 112'nin altına inmesinin ardından 111,8'de dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,02'den yüzde 3,97'ye geriledi. Bugün United Airlines, Netflix, Johnson&Johnson ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu ABD'li şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması öncesi, ABD'nin endeks vadeli kontratlarında alıcılı bir seyir izleniyor.



Avrupa tarafında dün İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını duyurdu.



İngiltere Merkez Bankası (BoE) da günlük tahvil alımlarının sektörün dayanıklılığında ciddi bir artış sağladığını, geçici olarak devreye alınan Teminat Repo Kolaylığı uygulamasının ise 10 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirdi. Banka ayrıca, gelecek hafta kurumsal tahvil satışlarına yeniden başlamayı planladığını açıkladı.



Açıklamaların ardından dün İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'ten yüzde 3,97'ye kadar gerilerken, sterlin/dolar paritesi yüzde 1,5 değer kazanarak 1,14'ün üzerine çıktı.

IMF, ALMANYA'YI UYARDI



Enerji krizine ilişkin gelişmeler ve resesyona dair artan sinyallerin de yakından takip edildiği bölgede, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağı ve bu kışın zor geçeceği uyarısında bulundu. Güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunan Alman hükümeti ise ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.



Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,83 yükseldi. Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,2 değer kazanmasının ardından bugün de 0,9860'a yükseldi.

ÇİN, BAZI EKONOMİK VERİLERİ AÇIKLAMAYI ERTELEDİ



Asya tarafında, dün Çin Ulusal İstatistik Bürosu, aralarında bugün açıklanması beklenen 3. çeyrek büyümenin de bulunduğu bazı ekonomik verilerin yayınlanmasını bir gerekçe göstermeden erteledi. Japon yeninin 149 ile son 32 yılın zirvesinde kalmaya devam etmesi ile yetkililerden arka arkaya sözle yönlendirme de geliyor. Japon hükümeti "yendeki spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye hazırız" mesajını verirken, eleştirilerin odağında kalan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda istifa etmeye niyetli olmadığını söyledi.



Bu gelişmelerle Asya borsalarının yeni güne pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi. Banka ayrıca, dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan menkul kıymet tesisi uygulamasına geçileceğini duyurdu.



Analistler, yurt içinde ve yurt dışında şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin, pay piyasalarındaki risk iştahını desteklediğini söyledi.



Tahvil piyasasındaki göreceli rahatlamanın da iyimserliği artırdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını bildirdi.