Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklaması risk iştahını olumlu etkilerken, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.



Dün New York borsası; Facebook, Instgram ve WhatsApp'ın sahibi META öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket ederken, piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıklayan Amazon'un karı piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.



Buna göre, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 arttı. Amazon'un net karı da ilk çeyrekte 3,2 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,8 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.



Bugün bilanço takviminde Exxon Mobil ve Chevron gibi şirketler öne çıkıyor.



Öte yandan, dün açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin güçlenmesine neden oldu.



Buna göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.



Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riskinin hala diri kaldığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceğine dikkati çekti.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, bankanın haziranda ise politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.



Ülkede bankacılık krizine ilişkin endişelerin şimdilik yatıştığı görülürken, dün First Republic Bank'ın hisse fiyatı yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,96, Dow Jones endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.



Avrupa borsaları dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün bölgedeki yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.



Analistler, Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak büyüme verilerinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" politikalarında ne kadar alanı olduğuna ilişkin sinyal verebileceğini, ayrıca Almanya'daki enflasyon verilerinin de bölgede enflasyonun seyrine ilişkin ipucu vermesinin beklendiğini kaydetti.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,19 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.



Asya piyasalarında ABD'ye paralel risk iştahının güçlü olması dikkati çekerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugünkü toplantıda para politikasını gözden geçireceğini duyurdu. Banka, bugün politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korurken, yayınlanan politika metninde, "Banka 1,-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında 'geniş perspektifli' bir gözden geçirme kararı aldı." denildi.



BoJ, 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indirirken, 2024'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti. Banka, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisini 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2024 için de yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkarttı.



Bugün sona eren toplantının, BoJ'un yeni başkanı Ueda Kazuo'nun ilk para politikası toplantısı olması açısından önem taşıdığı da belirtildi.



Öte yandan, Çin'de büyük bankaların bilançolarını açıklaması beklenirken, analistler, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade etti. Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi yüzde 0,8 ve perakende satışlar yüzde 7,2 artışla beklentileri geride bıraktı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.



Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,13 üzerinde 4.789,63 puandan tamamladı.



Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bıraktı.



Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,4366'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4530 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.800 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi



10.55 Almanya, nisan ayı işsizlik oranı



11.00 Almanya, 1. çeyrek büyüme



12.00 Avro Bölgesi, 1.çeyrek büyüme



15.00 Almanya, nisan ayı TÜFE



15.30 ABD, mart ayı kişisel gelirler, kişisel harcamalar



16.45 ABD, nisan ayı ISM Chicago PMI



17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi