Küresel piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.



Ortadoğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.



Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın ilk işlem gününde 4,49 seviyelerinde dengelendi.



Altının ons fiyatı ise 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzerini test etti. Analistler, Fed'in faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerin altınının ons fiyatı için destekleyici olmaya devam ettiğini belirtti.



Petrol fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, toplantıda üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor.



ABD'de Şükran Günü tatili dolayısıyla cuma yarım gün işlem yapılan ve hacmin düşük olduğu pay piyasalarında, haftanın kapanışında karışık bir seyir izlendi.



Ülkede Şükran Günü ve Efsane Cuma (Black Friday) ile alışveriş sezonu başlarken, büyük perakende şirketlerinin hisselerindeki yukarı yönlü seyir dikkati çekti.



ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 0,6 puan azalışla 49,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, imalat sektöründeki daralmaya işaret etti.



Ülkede hizmet sektörü PMI ise kasımda geçen aya göre 0,2 puan artışla 50,8 değerine yükseldi. 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti.



Söz konusu gelişmelerle New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise düşüşle başladı.



Analistler, Efsane Cuma ile başlayacak alışveriş sezonunda talebin ne derece güçlü olacağının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.



AVRUPA'DA YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR



Avrupa borsalarında cuma günü yükseliş eğilimi öne çıkarken, açıklanan makroekonomik veriler, bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.



Almanya ekonomisi, yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 0,4 küçüldü.



Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti.



ASYA'DA ÇİN ETKİSİ



Asya piyasaları ise Çin'de sanayi karlarının kötü gelmesiyle haftaya düşüşle başladı. Ülkede sanayi karları ocak-ekim döneminde yüzde 7,8 azaldı. Analistler, Çin'de emlak piyasasına ilişkin devam eden endişelerin de satış baskısına neden olduğunu söyledi.



Japonya'da hizmet Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,30 arttı. Dolar/yen paritesi ise 149 seviyelerinde seyrediyor.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

