Küresel piyasalar yön arayışında

Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor.



Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.



Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.



Öte yandan, dün tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden öne çıktığı görüldü. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini vurgulaması ve ABD Hazinesi'nin bugün başlayacak tahvil satışları öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artarak yüzde 4,65'e çıktı.



ABD Hazinesi'nin bugünkü tahvil ihalesinde 3 yıl vadeli ve 48 milyar dolar büyüklüğünde tahvil satması planlanıyor. Yarınki ihalede 10 yıl vadeli 40 milyar dolarlık, perşembe günü ise 30 yıl vadeli 24 milyar dolarlık tahvil satışı yapılması beklenirken, analistler, bu ihalelerde oluşacak tahvil faizlerinin piyasalar üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.



Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,1, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

AVRUPA'DA KARIŞIK SİNYALLER



Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.



Buna göre, Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 47,8 ve 46,5 şeklinde gerçekleşerek daralmanın devam ettiğine işaret ederken, Almanya'da fabrika siparişleri eylülde beklentilerin aksine yüzde 0,2 arttı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri de dün sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Avrupa basınında çıkan haberlere göre ECB üyesi Robert Holzmann ECB'nin gerekmesi halinde tekrar faiz artırmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

ASYA'DA SATIŞ BASKISI



Asya pay piyasalarında yeni günde satış baskısı öne çıkarken, Çin'de açıklanan veriler dünya ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.



Buna göre, ülkenin ihracatı geçen ay yüzde 6,4 azalarak beklentileri karşılamazken, ithalatı yüzde 3 artışla öngörüleri geride bıraktı. Hong Kong'daki bir finans zirvesinde konuşan, Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhang Qingsong, bankanın Çin ekonomisi için iyice düzenlenmiş ekonomi programlarının olduğunu ifade etti.



Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası (RBA) 4 toplantının ardından bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35'e çıkardı.



Bankadan yapılan açıklamada yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredebileceği endişesine vurgu yapıldı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

