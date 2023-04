Küresel piyasalara bilançolar yön veriyor

ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi, açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna yerleşti.



Ülkede bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisse fiyatındaki düşüş dün de devam ederken, hafta başından bu yana hisse fiyatındaki değer kaybı yüzde 60'ı aştı. First Republic'in açıkladığı bilançoda ilk çeyrekteki mevduat kayıpları dikkati çekerken, bankanın 100 milyar dolara yakın fon ihtiyacı olabileceğine yönelik haber akışı risk algısının daha da artmasına neden olmuştu.



Hükümet yetkililerinin First Republic Bank'ı kurtarma sürecine müdahale etmek istemediğine dair haberler söz konusu düşüşte etkili olurken, Bloomberg'in haberinde de bankanın federal borçlanmasının sınırlandırılmasının değerlendirildiği aktarıldı.



Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin beklentiler de yeniden belirsizleşti. Buna göre, Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin öngörüler yüzde 70 seviyesine gerilerken, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörüleri de dillendirilmeye başlandı.



Yoğunlaşan bilanço döneminde önemli şirketlerin karlılıkları beklentileri karşılamaya devam ederken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 28,7 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Bilanço takviminde bugün ise Amazon, Mastercard, Sanofi ve Unilever gibi şirketler bulunuyor.



Öte yandan, bugün ABD'de makroekonomik veri takvimi de yatırımcıların odağına yerleşirken, ülkede açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri ile Fed'in enflasyon ölçütlerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.



Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılması ve kamu harcamalarında kesintiler yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa tasarısını onayladı.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

ECB FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDECEK



Avrupa borsaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamaları risk algısını destekliyor.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,54 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

ASYA'DA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR



Asya'da piyasalar yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'de teknoloji şirketlerinin karlılıklarının beklentileri aşması söz konusu seyirde etkili oluyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.