Küresel piyasalarda ABD istihdam verileri izlenecek

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korudu. Trump'ın kabinede görev vereceği isimleri açıklamaya başlaması, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesine yardımcı oldu.



Trump, Hazine Bakanlığı için Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi.

Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirten Trump, Bessent'in hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu aktardı.



Senatonun onayını alarak göreve başlaması beklenen Bessent, yaptığı açıklamada doların dünya rezerv para birimi statüsünü korumaya odaklanacağını söyledi.



Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i de Tarım Bakanlığı'na aday gösterdiğini bildirdi.

Bununla birlikte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin güç kazanmaya devam etmesi, savaşın gıda ve enerji başta olmak üzere sektörel yansımaları enflasyonist baskıları canlı tutarak risk algısının yükselmesine neden oluyor.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?



Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü. Ülkede kişisel tüketim harcamaları, ekimde aylık yüzde 0,4 arttı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile 6 ayın en yüksek artışını gösterdi. Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.



Öte yandan, geçen hafta açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşımın sürdürüleceğini ortaya koydu. Fed'in gelecek dönemde faiz oranları düşürmede acele etmeyeceğini ve veri merkezli karar almanın uygun olacağının düşünüldüğünü gösterdi.



Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını ele aldığını ortaya koydu.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılının son toplantısında yüzde 66 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 34 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

GELECEK HAFTA NELER TAKİP EDİLECEK?



ABD'de gelecek hafta pazatesi günü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı günü JOLTS açık iş sayısı, çarşamba ADP özel sektör istihdamı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, hizmet sektörü PMI, Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise istihdam raporu verileri takip edilecek.



Avrupa'da pazartesi Almanya ve Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, çarşamba Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, perşembe günü Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve cuma günü Euro Bölgesi'nde büyüme takip edilecek.



Asya tarafında gelecek hafta pazartesi Japonya ve Çin'de imalat sanayi PMI, çarşamba Japonya ve Çin'de hizmet sektörü PMI ve cuma günü Japonya'da öncü endeks izlenecek.