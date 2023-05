Küresel piyasalarda borç limiti endişesi dinmiyor

ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti müzakereleri dün de devam ederken, görüşmeler henüz anlaşmayla sonuçlanmadı.



İki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamalar risk algısını artırırken, analistler, borç limiti krizinin 1 Haziran itibarıyla çözülmüş olması gerektiğine inanmayan Cumhuriyetçiler olduğunu, bu durumun da görüşmelerdeki ilerlemeyi sınırladığını söyledi.



Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını belirtti.



Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,7 puan azalışla 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında kalırken, yeni konut satışları nisanda aylık bazda yüzde 4,1 artışla 683 bine çıkarak beklentileri aştı.



Analistler, para politikasına ilişkin beklentilerin şu an için borç limiti krizine ilişkin haber akışının gerisinde kaldığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 25 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisinin devam ettiğini bildirdi.



Bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini aktaran analistler, tutanaklardaki gelecek dönem para politikasına ilişkin olası sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,69 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

AVRUPA'DA YAVAŞLAMA RİSKİ



Avrupa'da da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Bölge genelinde ekonomik aktivitede gözlemlenen yavaşlama risk algısının güçlenmesine sebep oluyor.



Dün açıklanan verilere göre, bölge genelinde imalat sanayi PMI 50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürerek daralmaya işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceği beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.



Analistler, bugün ECB'nin 25. yıl dönümü nedeniyle bir konuşma yapacak olan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlara dikkati çekerek, para politikasına ilişkin olası sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,50 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

ASYA'DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ



Asya'da pay piyasaları yeni günde düşüş eğiliminde hareket ederken, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin gelişmeler bölgede yakından takip ediliyor.



Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlü kalmaya devam etmesi risk iştahını törpülemeye devam ederken, ABD tarafında oluşacak olası bir temerrüdün Çin ekonomisine etkileri belirsizlikleri artırıyor.



Analistler, Çin'de bir süredir devam eden yavaşlama eğiliminin son dönemde açıklanan verilerle birlikte daha da gün yüzüne çıktığını belirterek, bu durumun imalat sanayinde kullanılan bakır ve demir gibi metal fiyatlarını da baskıladığını ifade etti.



Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası, bugün beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,50 seviyesine çıkarırken, politika metninde, faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verildi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.