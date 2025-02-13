Küresel piyasalarda enflasyon yankısı sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi.



ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor.



GÖZLER ABD ÜRETİCİ FİYATLARINDA



Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.



Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirtti. Bugün açıklanacak üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği kaydedildi.



POWELL: HEDEFE HENÜZ ULAŞAMADIK



Öte yandan, Fed Başkanı Powell, Kongre'deki sunumunun ikinci gününde, enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak henüz ulaşmadıklarını ifade ederek, açıklanan enflasyon verisinin de aynı şeyi söylediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamasına yönelik soru üzerine Powell, kararları ekonomide olup bitenlere göre alacaklarını vurguladı.



Powell, para politikasını şimdilik kısıtlayıcı tutmak istediklerini ifade etti. Tarifeler nedeniyle politika faiz oranında bir şeyler yapılması gerekebileceğini belirten Powell, "Ancak bunun nasıl olacağını hangi politikaların gerçekten yürürlüğe girdiğini görmeden bilemeyiz." diye konuştu.



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerini "ayıltıcı" olarak nitelendirdi. Goolsbee, birkaç ay daha bugünkü gibi veriler görülmesinin Fed'in işinin bitmediği anlamına geleceğini ifade etti.



TRUMP'IN TARİFELERİ BEKLENİYOR



Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bugün yapılacak görüşme öncesinde mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri açıklayabileceğini bildirdi.



Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine temmuz ayında gideceğine yönelik fiyatlamalar öne çıkıyor.



DOLAR VE PETROL GERİLEDİ, ALTIN REKORA YAKIN



Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,66 seviyesini görmesinin ardından şu sıralalarda yüzde 4,61 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 107,6 seviyesinde bulunuyor.



Altının ons fiyatı dün 2 bin 901 dolardan kapanırken, yeni günde yüzde 0,7 artışla 2 bin 922 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 74,3 dolardan satılıyor.



New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,27, Dow Jones endeksi yüzde 0,50 düşerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.