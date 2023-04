Küresel piyasalarda Fed belirsizliği

ABD'de hem makroekonomik veri akışı hem de Fed yetkililerinin açıklamaları varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.



Dün açıklanan New York Fed imalat endeksi nisanda 10,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı.



Richmond Fed başkanı Thomas Barkin ise dünkü açıklamalarında, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.



Söz konusu gelişmeler Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselteceğine dair beklentileri desteklemeye devam ederken, para piyasalarında söz konusu ihtimal yüzde 87 ile fiyatlanıyor.



Öte yandan, temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.



Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıkmasına neden olurken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.



Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesinin Fed'in yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini kaydederek, ABD'de bugün açıklanmaya başlayacak konut piyasası verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.



Şahin adımların genellikle ilk etkilediği piyasalardan olan konut piyasasının Fed'in attığı adımlara karşın hala güçlü kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, bu durumun ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırmak isteyen Fed'in politika alanını daralttığını ifade etti.



Analistler, bununla birlikte açıklanan bilançolarda bankaların karlılıklarının beklentileri karşılamasının risk iştahını canlı tuttuğunu belirterek, bugün açıklanacak Johnson&Johnson, Goldman Sachs, Netflix ve Bank of America şirket finansal sonuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.



Dün yüzde 0,5 yükselen dolar endeksi, yeni günde 102,1 seviyesinde dengelenirken, şu sıralarda 2.000 dolardan alıcı bulan altının ons fiyatı dün artan satış baskısının ardından 1.981 dolarla 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

ECB'NİN ADIMINA YÖNELİK FARKLI FİYATLAMALAR



Avrupa borsaları dün üst üste 5 günlük yükseliş eğilimini sonlandırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay atacağı adımlara yönelik fiyatlamalardaki değişiklik dikkati çekiyor.



Banka'nın 4 Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış beklentilerinin de yüzde 35 seviyesine yükselmesi piyasalarda endişeye neden oldu.



Bölgede tahvil piyasalarındaki satış baskısının beşinci iş gününe taşındığı görülürken, ECB'nin toplamda 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların henüz değişmemesi risk algısını sınırladı.



Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,62 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

ASYA'DA DALGALI SEYİR



Asya pay piyasalarında bugün Çin'de açıklanan verilerle dalgalı bir seyir öne çıkıyor.



Buna göre Çin'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri geride bıraksa da verinin alt kalemleri ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı.



Yılın ilk üç ayında sanayi üretimi yüzde 3 artarak beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar yüzde 10,6 artışla öngörüleri oldukça geride bıraktı.



Analistler, ülkede sanayi üretiminin beklenilen seviyeye çıkmamasının ve artan harcamaların ithalatı destekleyebileceğini kaydederek, bu durumun Çin ekonomisi için tehlike arz ettiğini ifade etti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlerin kaldırılmasına karşın salgının etkilerinin sanayi üretimi üzerinde görülmeye devam ettiğini aktaran analistler, ülkedeki toparlanmanın piyasalarda yakından takip edildiğini dile getirdi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 geriledi.