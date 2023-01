Küresel piyasalarda Fed öncesi düşük iştah

Dünya genelinde bugünden itibaren yoğunlaşacak olan veri takvimi ve merkez bankası kararları yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmeler büyük önem arz ediyor.



Analistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.



Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda Alphabet, Amazon ve Apple gibi devlerin perşembe günü finansal sonuçlarını açıklayacağını hatırlatan analistler, cuma günü de ABD'de istihdam raporu verilerinin bulunduğunu bildirdi.



Analistler, ABD'de açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının çoğunlukla beklentileri geride bırakması ve makroekonomik verilerin "yumuşak iniş" olasılığını gündeme getirmesiyle resesyon fiyatlamalarının zayıfladığına dikkati çekerek, ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 110 baz puana indiğini dile getirdi.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,3, Nasdaq endeksi yüzde 1,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay seyirle başladı.



Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, Alman ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler güçlenmeye başladı.



Dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.



Bölgede gözler Euro Bölgesi 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine çevrilirken, Almanya'da bugün açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin teknik sorunlar nedeniyle bir hafta sonraya ertelendiği duyuruldu.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.



New York borsasındaki satıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bölgede açıklanan veriler satış baskısını sınırladı.



Çin'de ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 seviyesinde gerçekleşerek hem beklentileri aştı hem de imalat sanayinin daralma eğilimini sonlandırdığını gösterdi. Ülkede hizmet sektörü PMI da 54,4'e çıktı



Analistler, Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında tedbirleri kaldırmasının ekonomik aktiviteyi olumlu etkilediğinin birçok makroekonomik veride görüldüğünü kaydederek, hızlanan ekonomik aktivitenin dünya geneline olumlu yansımasının beklendiğini ifade etti.



Öte yandan, Japonya'da sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 gerilese de beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, perakende satışlar da aralıkta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak öngörüleri geride bıraktı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 geriledi.



Yurt içinde, dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5.096,29 puandan tamamladı.



Dün, yatay seyirle 18,8101'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8160'tan işlem görüyor.



Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar



11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı



13.00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek GSYH



17.00 ABD, kasım ayı S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi



17.45 ABD, ocak ayı ISM Chicago PMI



18.00 ABD, ocak ayı CB tüketici güven endeksi.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz beklentisi düşüş yönünde (2023 FED ocak ayı PPK toplantı tarihi) Haberi Görüntüle