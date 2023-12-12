Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verisinde

ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin öngörüleri destekliyor.



Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.



Enflasyon verileri öncesi New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.



Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde seyrediyor.



Dün, yüzde 1,1 gerileyerek günü 1.981 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varil fiyatı, bugün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak, yüzde 0,4 artışla 76,6 dolardan alıcı buluyor.



Öte yandan, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's'in hisseleri, bir yatırımcı grubunun şirketi 5,8 milyar dolara satın almak için teklif verdiğine ilişkin haberlerin ardından dün yüzde 19'un üzerinde değer kazandı.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.



AVRUPA'DA ECB KARARI BEKLENİYOR



Avrupa'da dün İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelinde gözler ZEW beklenti endekslerine çevrildi.



Analistler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatarak, bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Avrupa pay piyasalarında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti.



Öte yandan, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık kredi programının ikinci incelemesini tamamlarken, 900 milyon dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artış kaydederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif seyirle başladı.



ASYA'DA POZİTİF SEYİR



Asya piyasalarında da pozitif seyir öne çıktı.



Analistler, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin Fed'in şahin adımlarının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri desteklemesi durumunda, Asya pay piyasalarında risk iştahının artabileceğini bildirdi.



Japonya'da üretici fiyatlarının kasımda neredeyse üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyonist baskının hafiflediğine ilişkin görüşünü destekledi.



Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,2 , yıllık yüzde 0,3 arttı.



Dün yüzde 0,9 artışla 146,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 145,4 seviyesinde bulunuyor.



Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artış kaydetti.

