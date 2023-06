Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.



Öte yandan, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor.



Analistler, hem bugün açıklanacak enflasyon verileri hem de yarınki para politikası kararlarının önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, yarınki politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının söz konusu tahminler üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.



Dün ülkede açıklanan verilere göre, New York Fed'in bugün açıkladığı mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin gerilediğini gösterdi.



Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 4,1 ile 2 yılın en düşük seviyesine indi.



Emtia fiyatları ise enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık seyrini sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı, devam eden talep endişeleri ile dün yüzde 4 düşüşle 72 dolara geriledi.



Öte yandan, dünya ekonomilerinde resesyon riskinin güçlenmeye devam etmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,4 azalışla 73,9 dolardan başladı.



Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksi 22 Nisan 2022'den, Dow Jones ise 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,93, Nasdaq endeksi yüzde 1,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.



ECB'DEN 25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ



Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler, bölgede açıklanan makroekonomik verilere çevrildi.



Bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daraltmayı sürdürürken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak işaretlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Öte yandan, ECB'nin perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmeler piyasalar açısından büyük önem arz ediyor.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,91 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.



ASYA'DA DA OLUMLU SEYİR



New York borsasındaki alıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) attığı "güvercin" adımlar yakından takip ediliyor.



PBoC'den bugün yapılan açıklamada, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranının 0,10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildiği bildirildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu.



Analistler, söz konusu adımların piyasaları rahatlatsa da ülke ekonomisine ilişkin endişelerin atılan adımların etkisini törpülediğini ifade etti.



Çin hükümeti geçen hafta da mevduat faizlerini indirerek ekonomiyi destekleyici adımlar atmıştı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.