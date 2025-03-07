Küresel piyasalarda gözler ABD TDİ ve Powell'da

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikileminin devam ettiği süreçte ABD'nin yakın ticaret ortaklarına tarife uygulamasında yaptığı ayarlamalar, ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azaltırken, yatırımcıları ise temkinli bir duruş sergilemeye sevk ediyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin ticari partnerlerine yönelik uyguladığı tarifelerin, ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine ilişkin endişeler varlığı korurken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile Fed Jerome Powell'ın Chicago Üniversitesi'nde düzenlenecek Para Politikası Forumu'nda yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.



Analistler, tarım dışı istihdam verisinin tarife gündemiyle ilerleyen ABD ekonomisine ilişkin daha fazla bilgi verebileceğini belirterek, önceki açıklamalarında politika duruşunu ayarlamada acele etmeyeceklerini bildiren Powell'ın, bugün yapacağı konuşmada Bankanın projeksiyonlarına dair ipuçları aranacağı kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.



Bu arada, Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stokunun kurulmasına yönelik kararnameye imza attı. Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, yaptığı paylaşımda, Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturma sözünü yerine getirdiğini belirtti.



Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Mart ile biten haftada 221 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüşe rağmen, ABD ekonomisindeki yavaşlama korkuları devam etti.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 909 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 910 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 69,3 dolardan başladı.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi



10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri



10.00 Türkiye, mart ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi



13.00 Avro Bölgesi, 4.çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)



16.30 ABD, şubat ayı tarım dışı istihdam



16.30 ABD, şubat ayı işsizlik oranı



16.30 ABD, şubat ayı ortalama saatlik kazançlar



17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit dengesi



20.30 Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması